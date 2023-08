Bassa defensa que l'amnistia justifica donar suport a Sánchez i Forn assegura que és insuficient

Coincideixen en la necessitat d'abordar l'autodeterminació i el model lingüístic

BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

L'exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa (ERC) ha defensat que "l'amnistia és una bona justificació del suport dels partits independentistes" al president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, en la investidura per a la reelecció, mentre que el també exconseller Joaquim Forn (Junts) l'ha titllat d'insuficient.

Els exconsellers, encausats per l'1-O, s'han expressat així en un article de Vilaweb recollit per Europa Press aquest dilluns preguntats per si una amnistia justifica la investidura de Sánchez.

Bassa ha dit que en l'anterior legislatura van reivindicar l'amnistia i l'autodeterminació, però ha valorat que, en les seves paraules, s'ha reconegut el conflicte, s'han concedit indults i s'han fet canvis en el Codi Penal: "Hem començat el camí de l'amnistia".

També ha reivindicat, a més de l'amnistia, que la negociació ha d'anar cap a la "desjudicialització del conflicte i millores principals per a la gent".

Forn ha sostingut que l'amnistia no resol el conflicte i ha afirmat que no poden pactar sense abordar qüestions com el dret d'autodeterminació, la protecció del model d'ensenyament, la presència de la llengua catalana a Europa i la revisió del model de finançament.

"Sense un compromís clar en aquestes qüestions no veig possible plantejar un pacte amb Pedro Sánchez", ha afegit.