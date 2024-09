Bassa critica que es filtri "merda" a la premsa de cara al congrés d'ERC després dels missatges de Rovira

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

L'exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa ha retret que es filtri "merda" a la premsa de cara al congrés d'ERC després de la publicació aquest dilluns d'uns missatges de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, sobre la seva reacció als cartells difamatoris contra els germans Maragall promoguts per una estructura B del partit.

"Avergonyida de qui proposava i realitzava accions d'aquest tipus i de qui per guanyar un congrés filtra a la premsa merda contra els altres", ha escrit en una publicació a X recollida per Europa Press, en al·lusió al congrés que els republicans celebraran el pròxim 30 de novembre per elegir la candidatura que liderarà el partit.

"Avergonyida del que està passant en el que ha estat, és i serà el meu partit com a projecte ideològic", ha afegit.