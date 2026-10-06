Bassa celebra que "s'acaba l'època de repressió" després de l'aval del TC a la seva amnistia

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconsellera Dolors Bassa ha celebrat que "s'acaba l'època de repressió" després que el Tribunal Constitucional hagi estimat el seu recurs d'empara contra la resolució que va denegar l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació pel qual va ser condemnada després de l'1-O.
En una entrevista a 3Cat aquest dimarts recollida per Europa Press, Bassa ha dit estar molt contenta no només per la seva amnistia, sinó perquè la interlocutòria "crea doctrina per a totes les persones represaliades" per l'1-O.
L'exconsellera, no obstant això, ha assegurat que rep la decisió amb cautela i ha defensat que "comença el que hauria d'haver estat sempre, el temps de la política".