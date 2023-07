Basque Culinary Center i AgroBank impulsen sinergies entre el sector gastronòmic i agroalimentari

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El director de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, i el director territorial Nord de CaixaBank, Juan Pedro Badiola, en nom d'AgroBank, han signat un acord per impulsar sinergies entre els sectors gastronòmic i agroalimentari, ha explicat l'entitat en un comunicat aquest dijous.

L'acord contempla desenvolupar projectes destinats a visibilitzar joves del sector agroalimentari que estan "transformant el sector", entre d'altres.

"Tant AgroBank com Basque Culinary Center aposten activament per les noves generacions i crear una iniciativa que serveixi d'inspiració, coneixement i 'networking' és clau per al sector agroalimentari", ha explicat CaixaBank.

Està previst que en els pròxims mesos es presenti i es posi en funcionament per donar resposta a una problemàtica que cada vegada preocupa més el sector.

A més, l'acord entre les dues entitats permetrà desenvolupar el programa GastroXperience, un tour gastronòmic que portarà a diferents ciutats una "experiència única de coneixement" per acostar les noves tendències en gastronomia a través dels professionals del Basque Culinary Center.