Barrientos (TSJC): l'amnistia no és un "element de pacificació sinó de discòrdia"

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha avisat que la llei d'amnistia "no podrà ser esgrimida mai com un element de pacificació, sinó de discòrdia".

Ho ha dit aquest dilluns en la presa de possessió de jutges de la 72a Promoció de l'Escola Judicial, amb la consellera de Justícia de la Generalitat, Gemma Ubasart; la vocal del Consell General del Poder Judicial Núria Díaz i el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres.

"Una llei que privilegia uns pocs davant el conjunt de la ciutadania no podrà ser esgrimida mai com un element de pacificació, sinó de discòrdia, com s'evidencia en els debats acadèmics suscitats per l'anomenada llei d'amnistia", ha afirmat.