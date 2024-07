Barrera (PE) sobre la X Legislatura: és "clau" l'autonomia estratègica i que hi hagi pressupost

Creu que es "podria fer un cordó sanitari" a Patriotes per Europa i a Europa de les Nacions Sobiranes



BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, ha assenyalat que és "clau" per a la X Legislatura de l'Eurocambra l'aprovació del pressupost per al període 2028-2035, donar resposta a les peticions d'adhesió d'alguns països i més autonomia estratègica.

Ho ha explicat aquest divendres en una trobada amb periodistes, preguntat per quines són les prioritats de cara a la nova legislatura, en què ha apuntat que els països han definit "tres pilars": democràcia, competitivitat i seguretat.

Ha explicat que "un dels temes principals" serà l'autonomia estratègica perquè la UE no depengui de tercers països a nivell de seguretat, a nivell energètic i de matèries primeres i en l'àmbit farmacèutic.

CANDIDATS A ENTRAR

Creu que "s'ha de donar una resposta a la política d'ampliació" europea, ja que actualment hi ha 9 països candidats a entrar a la UE, que són Moldàvia, Ucraïna, Sèrbia, Albània, Bòsnia i Hercegovina, Geòrgia, Montenegro i Macedònia del Nord i Turquia.

També s'ha referit al fet que durant la pròxima legislatura s'haurà d'aprovar el pressupost europeu per al període 2028-2035, ha assenyalat que la proposta la farà la Comissió Europea al llarg de l'any vinent i el defineix com clau perquè sense ell "no seran viables ni certes ampliacions ni certes ambicions".

Barrera creu que un altre afer important serà veure a quina velocitat s'avança amb l'agenda verda: "En l'última legislatura vam veure que mentre alguns grups volien avançar amb agilitat d'altres no tant".

"CORDÓ SANITARI"

Ha recordat que la sessió plenària constitutiva del Parlament Europeu tindrà lloc a Estrasburg dimarts de la setmana vinent i que s'hi elegirà el president del Parlament Europeu i els vicepresidents.

Posteriorment, dijous, s'elegirà el president de la Comissió Europea, que necessita almenys la meitat dels vots del total de 720 escons, és a dir 361, i en què Ursula von der Leyen es postula com a candidata.

Barrera ha recordat que en la IX Legislatura s'ha aplicat un "cordó sanitari al grup d'extrema dreta Identitat i Democràcia" i que al nou parlament caldrà veure si també s'aplica i cap a quins grups es fa.

En aquest sentit, creu que, seguint la lògica del que ha passat en aquesta legislatura, els grups "podrien fer un cordó sanitari" a Patriotes per Europa i Europa de les Nacions Sobiranes, però insisteix que és una cosa que han de decidir els grups de l'Eurocambra.

VON DER LEYEN

Preguntat per si veu possible que Von der Leyen repeteixi al capdavant de la Comissió Europea, ha considerat que és una votació complicada perquè necessita una majoria d'escons, i creu que el que "té a favor" és que aquesta vegada ha participat en la campanya com a líder candidata a presidir la Comissió, quan en l'anterior no era candidata.

Finalment, sobre si creu que el conflicte d'Israel i Gaza pot afectar la votació, ha considerat que pot ser un afer que incideixi perquè "és possible que en alguns parlamentaris, específicament sensibles amb aquesta qüestió, li sigui més complicat obtenir els seus vots".