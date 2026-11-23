MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El baròmetre del mes de novembre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) manté el PSOE al capdavant amb una estimació de vot del 34,4% i gairebé deu punts d'avantatge sobre el PP, que obté un 24,7%, mentre que tant Vox com Front Ampli registren caigudes.
L'enquesta, publicada aquest dilluns, l'últim dia per publicar enquestes abans de les eleccions de diumenge, es basa en 8.000 entrevistes telefòniques, més que un baròmetre normal però per sota els 45.000 qüestionaris de la macroenquesta de l'inici de campanya.
El treball de camp es va fer entre els dies 10 i 17 de novembre i per tant després de la tragèdia d'Urda (Toledo) i la posterior dimissió d'Óscar Puente, i també de la vaga general, però es va acabar abans del cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
En concret, el CIS atorga al PSOE una estimació de vot del 34,4%, quatre dècimes menys que en el baròmetre del mes d'octubre, però un punt més que en l'última macroenquesta electoral elaborada durant la precampanya.
El PP, per la seva banda, obté un suport del 24,7%, pitjor que en la macroenquesta (25,5%) però per sobre que en el baròmetre d'octubre. Amb tot, l'avantatge del PSOE ara se situa en gairebé deu punts (9,7 punts), més que en la macroenquesta (7,8 punts), però inferior al baròmetre (11,8).
La tercera plaça continua sent per a Vox, que per primera vegada en els últims mesos registra una caiguda. El CIS li atorga ara una estimació del 15,6%, per sota el 18,4% de la macroenquesta de la precampanya i que l'anterior baròmetre (17,1%).
Front Ampli també cau en relació amb l'últim baròmetre, després de passar del 6,1% de l'octubre al 5,7% d'aquest mes de novembre. Podem es queda en un 0,8%, tot i que tots dos estan integrats en altres coalicions que computen a part.