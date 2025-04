Baró i Camacho es disputen la direcció de la Federació d'ERC Barcelona

La militància decidirà amb el debat de fons sobre el govern de Collboni

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'ERC Barcelona celebrarà aquest cap de setmana el congrés per elegir la nova direcció, en el qual es disputaran el lideratge l'actual presidenta d'ERC Barcelona i candidata d'Endavant Barcelona, Eva Baró, i l'actual presidenta d'ERC del districte de l'Eixample i candidata de Dignitat Republicana, Creu Camacho.

Aquesta disputa arriba després de la que també es va donar en els últims mesos per presidir el partit a nivell nacional i que es va saldar amb la recuperació, per part d'Oriol Junqueras, de la presidència del partit, juntament amb la nova secretària general, la líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, i després del plenari del congrés que es va celebrar el 15 i 16 de març.

Ara, les diferents federacions del partit també hauran d'elegir els seus líders, en què la de Barcelona és l'agrupació territorial més important i que ja va celebrar un congrés fa un any i mig en el qual es van enfrontar Baró i l'exdirigent d'ERC Barcelona i actual presidenta de la Comissió de Garanties del partit, Patrícia Gomà, que ara es presenten conjuntament.

Aquest congrés a la capital catalana també arriba després que fa 10 mesos, el 13 de juny del 2024, la Federació de Barcelona ajornés sine die el debat i votació sobre si els republicans havien d'entrar o no al govern municipal de Jaume Collboni, per una qüestió de "manca d'aforament" a l'Orfeó Martinenc de Barcelona, on es va convocar els militants republicans.

El grup municipal s'havia mostrat partidari d'entrar ara al govern socialista i havia arribat a un preacord amb el PSC uns dies abans, però la direcció del partit encara estava pendent que s'aclarís el panorama sobre la investidura del nou president de la Generalitat i els militants partidaris del 'no' també es van mobilitzar, la qual cosa va provocar una afluència massiva en el conclave, que finalment es va ajornar sine die i no es va tornar a convocar.

VOTACIÓ I PLENARI

Aquest dissabte es produirà la votació telemàtica per elegir la nova executiva de la Federació, i se sabrà el resultat després del tancament del sufragi a les 20 hores, i diumenge se celebrarà el plenari del congrés.

Totes dues candidatures han tingut des de l'1 fins al 22 d'abril per recollir avals dels militants --la Federació d'ERC Barcelona compta amb uns 1.000--, i la candidatura de Baró en va aconseguir 302, mentre que la de Camacho en va reunir 263.

Endavant Barcelona ha reivindicat que la militància participi activament en el projecte polític i la presa de decisions, i ha reivindicat l'autonomia de la Federació de Barcelona respecte de la direcció nacional del partit.

Per part de Dignitat Republicana han defensat que la militància "recuperi protagonisme" després de l'ocorregut amb la consulta sobre entrar al govern de Collboni, i han reclamat que ERC faci una oposició creïble a Barcelona.