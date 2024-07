Barnastock assegura que treballa per "mitigar l'impacte" de l'abocament al riu Besòs (Barcelona)

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Barnastock assegura que treballa per "mitigar l'impacte" de l'abocament tòxic al riu Besòs provocat per un incendi registrat el passat 19 de juliol a la seva planta de Polinyà (Barcelona), després de la denúncia presentada per Ecologistes en Acció davant la Fiscalia.

La denúncia de l'entitat ecologista s'adreça contra l'empresa química, a més d'autoritats i funcionaris de la Generalitat pel "desastre ecològic" al riu Besòs.

"Després de l'incendi a les nostres instal·lacions, estem col·laborant estretament amb les autoritats per esclarir-ne les causes i revisar les actuacions dutes a terme", han assegurat a Europa Press fonts de l'empresa.

Barnastock explica que els seus equips treballen "per mitigar l'impacte de l'incident" i restaurar les condicions òptimes de funcionament, i agraeix el suport de les autoritats locals en la gestió d'aquesta situació.

L'empresa reafirma el seu "compromís amb la seguretat i el benestar de la comunitat afectada" i assegura que continuarà proporcionant actualitzacions conforme hi hagi avenços significatius en les tasques de recuperació.