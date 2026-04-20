Bárcenas confirma que va demanar a un company de presó que destruís àudios relacionats amb Rajoy

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -
L'extresorer del PP Luis Bárcenas ha confirmat aquest dilluns al tribunal de l'Audiència Nacional (AN) que jutja l'operació Kitchen que va demanar a un dels seus companys de presó "destruir" uns àudios relacionats "amb MR, que era Mariano Rajoy".
Durant la seva declaració com a testimoni, Bárcenas ha relatat que va conèixer aquest pres a la presó madrilenya de Soto del Real, tenia coneixements d'informàtica i li va fer "un encàrrec puntual i remunerat" per "destruir" informació que tenia al núvol relacionat amb la trama Gurtel.
"Li dono la instrucció que tingui localitzat una gravació en concret, li dono les claus d'accés a aquella documentació i que jo li donaré la instrucció de quan cal destruir aquella informació", ha explicat l'extresorer popular.
Així mateix, Bárcenas ha assenyalat que li va donar les instruccions per escrit "en una nota". "Alguna cosa devia fer perquè quan vaig recuperar la llibertat el núvol no tenia res", ha afirmat.
Durant el judici s'ha mostrat la nota que la policia presumptament va confiscar al pres: "Alex, cal destruir tots els àudios de MR quan jo et doni l'ordre. No hi ha de quedar res, és el meu compromís, fes el favor d'anar-los recuperant".