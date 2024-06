El barceloní 'Disfrutar', millor restaurant del món, seguit dels espanyols 'Asador Etxebarri' i 'DiverXO'

Li segueixen en segon i cambra posada els espanyols 'Rostidor Etxebarri' i 'DiverXO'



MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El restaurant 'Disfrutar' de Barcelona dels xefs catalans Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, s'ha coronat a la ciutat nord-americana de Las Vegas com el millor del món al 2024 durant la celebració de la gal·la 'The World's 50 Best Restaurants', seguit dels espanyols Asador Etxebarri i DiverXO.

D'aquesta manera, el barceloní 'Disfrutar' ha pres el relleu al peruà 'Central', guardonat com el millor restaurant del món al 2023, mentre que el basc Asador Etxebarri s'ha quedat amb el segon lloc i el madrileny DiverXO, amb la quarta.

L'organització de 'The World's 50 Best Restaurants' ha felicitat a 'Disfrutar' per adjudicar-se el número u d'entre tots els restaurants del món, donant l'enhorabona als seus xefs Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas. Al 2023, van quedar en segona posició, i al 2022, van ser tercers a nivell mundial.

Per la seva banda, ha destacat la "immillorable barbacoa de l'humil xef basc" Bittor Arginzoniz a l''Asador Etxebarri' d'Atxondo, a la província de Biscaia, que s'ha quedat amb el lloc número 2 a 'The World's 50 Best Restaurants 2024'.

També ha afalagat a 'DiverXO', del xef Dabiz Muñoz, pel seu projecte "hedonista, creatiu i impredictible" de la seva "cúpula del plaer madrileny", on es traspassen "els límits gastronòmics al màxim".

'The World's 50 Best Restaurants' és un prestigiós rànquing de cuina que aquest any compta amb fins a tres restaurants espanyols entre els 50 millors del món, els xefs dels quals s'han tornat a col·locar aquesta nit la icònica bufanda vermella que caracteritza a aquests guardons.