La Barcelona Wine Week té el 90% de l'espai contractat per a l'edició del 2025

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2025 de la Barcelona Wine Week (BWW) té el 90% de l'espai contractat i preveu reunir prop de 1.100 empreses expositores, ha informat Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.

La trobada se celebrarà entre el 3 i el 5 de febrer del 2025 al recinte Montjuïc de la institució firal, i, per primera vegada, ocuparà dos pavellons --l'1 i el 8--, amb un increment del 30% de la superfície ocupada i del 15% en el nombre de cellers.

Entre els expositors confirmats hi ha marques com Torres, Vallformosa, Lan, Matarromera, José Pariente, Marqués del Atrio o Juvé i Camps, juntament amb centenars de mitjans i petits cellers agrupats en prop de 75 denominacions d'origen (DO), entre les quals hi ha Cava, Ribera del Duero, Priorat, Alicante, La Mancha, Rioja o Jumilla.

El president de la Barcelona Wine Week i de la DO Cava, Javier Pagés, ha explicat que el ritme de contractació "torna a demostrar que el sector vitivinícola aposta clarament per la BWW com el seu saló de referència".

La BWW 2025 també reforçarà el seu programa 'hosted buyers' adreçat a grans importadors i distribuïdors de països estratègics per a l'exportació de vi espanyol i convidarà prop de 700 compradors internacionals, un 8% més que en la passada edició.