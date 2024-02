La Barcelona Wine Week escala a nivell internacional i prepara una ampliació expositiva

Benítez (Federació Espanyola del Vi): "No hem sabut vendre. Ens hem conformat amb preus baixos"

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Wine Week (BWW) escala a nivell internacional i ja es compara amb altres fires consolidades com la de Düsseldorf (Alemanya), han assegurat aquest dimarts el president del saló, Javier Pagés, i la directora de l'Icex, María Naranjo, que han anunciat que es treballa en una ampliació expositiva per a la pròxima edició.

Tots dos han fet balanç d'aquesta quarta edició de la fira, que va començar dilluns i acaba dimecres al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, i que ha tingut pics de visitants de fins a 7.000 el primer dia, han explicat en una trobada amb els periodistes.

En aquesta edició han rebut 650 compradors internacionals procedents de 60 països presents en la BWW, un 6% respecte al 2022.

"El vi espanyol continua escalant, però tenim un gran recorregut per fer. Estem millor a nivell internacional, tenim vins considerats els millors del món", ha sostingut Pagés.

Tot i que la fira no està especialitzada en enoturisme, Pagés ha al·ludit a la importància del sector en el foment d'un turisme de qualitat: "Quan el turisme ve a Espanya, va a buscar aquests vins d'alta qualitat, que a poc a poc seran reconeguts".

ESTATS UNITS I UZBEKISTAN

Naranjo s'ha referit a l'augment de la projecció internacional de la BWW, una fira "jove" però que ja es compara amb la ProWein de Düsseldorf (Alemanya), i ha afegit que els Estats Units (EUA) i l'Uzbekistan són els nous mercats a explorar per als vins espanyols.

"Ens comparem amb ella (ProWein), que té un historial, en volum d'expositors", ha dit la directora de l'Icex sobre la BWW.

De fet, la fira barcelonina ha comptat en aquesta edició amb 952 cellers i té llista d'espera, ja que hi ha expositors que abans no hi acudien i ara sí que ho fan.

El director general de la Federació Espanyola del Vi (FEV), José Luis Benítez, ha assegurat que el sector coneix els "compradors de 'pata negra'" que abans refusaven acudir a la fira barcelonina, tot i que considera que Espanya ha de millorar la imatge dels seus vins.

"Potser no hem sabut vendre. Ens hem conformat amb preus baixos", ha dit Benítez, que ha coincidit amb Naranjo i Pagés que l'objectiu ara és el creixement de la Barcelona Wine Week i que es garanteixi tant l'excel·lència i la qualitat com el retorn de la inversió.

Tot i que el desig dels organitzadors és augmentar la capacitat expositiva --actualment és de 7.200 metres quadrats--, la voluntat és mantenir la fira al recinte de Montjuïc.