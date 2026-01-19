La Barcelona Wine Week 2026 preveu reunir 1.300 cellers, un 4% més

BARCELONA WINE WEEK - Arxiu
BARCELONA 19 gen.
L'edició 2026 de la Barcelona Wine Week preveu reunir més de 1.300 cellers, un 4% més que el 2025, entre els quals hi haurà representades 90 denominacions d'origen (DO) espanyoles, informa la Fira de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
La trobada se celebrarà del 2 al 4 de febrer al recinte Montjuïc de la institució firal, i comptarà amb "grans marques i petits productors".
Les comunitats autònomes amb més presència a la Barcelona Wine Week són Catalunya (320 cellers), Castella i Lleó (260), La Rioja (105) i Castella-la Manxa (75).
La zona expositiva de la trobada ocuparà 10.800 metres quadrats de superfície, un 9% més, i sumarà diferents àrees com una zona de tast autoguiat, un espai per a trobada i 'networking' entre professionals del sector o un 'speaker's corner'.
El president de la Barcelona Wine Week i de la DO Cava, Javier Pagés, ha explicat que l'esdeveniment es consolida com "una cita imprescindible" que genera oportunitats de negoci.