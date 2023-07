La Barcelona Wine Week 2023 comptarà amb més de 850 cellers de 70 denominacions d'origen

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2023 de la Barcelona Wine Week (BWW) comptarà amb la presència de més de 850 cellers de 70 denominacions d'origen, ha explicat Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.

La trobada se celebrarà entre el 5 i el 7 de febrer del 2024 al recinte Montjuïc de la institució firal, i ja té reservat tot l'espai expositiu.

La fira comptarà amb 6.800 metres quadrats d'espai, un 8% més que en l'última edició, i també hi haurà presents 650 "grans compradors i importadors" de països estratègics.

El president del saló i de la denominació d'origen (DO) Cava, Javier Pagès, ha destacat que el 70% dels expositors repetiran participació i que el fet de tenir tot l'espai reservat "demostra que les empreses participants han trobat oportunitats reals de negoci".

El saló estarà estructurat en tres grans àrees: BWW Lands, que reunirà els cellers organitzants per DO i altres segells de qualitat en funció de la seva procedència geogràfica; BWW Brands, amb cellers, grups, distribuïdors i associacions de productors, i BWW Complements & Tech, amb empreses que ofereixen equips, accessoris i serveis per al sector del vi.