Barcelona tindrà 5 jutjats nous per combatre la multireincidència

La Urbana serà la primera policia municipal a Espanya que podrà consultar antecedents en temps real

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

Barcelona comptarà amb cinc jutjats nous --4 penals i un d'instrucció-- per combatre la multireincidència i reduir el termini dels judicis ràpids, que actualment és d'uns 13 mesos, quan la mitjana a la resta d'Espanya se situa al voltant dels 6 mesos.

Així ho han comunicat aquest dimarts el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en una roda de premsa després d'una reunió al Palau de la Generalitat en la qual també ha estat el president català, Salvador Illa.

Es tracta d'una de les mesures del pla de xoc contra la multireincidència que han presentat les tres administracions i que dotarà la Guàrdia Urbana d'una eina informàtica perquè puguin consultar al moment si un detingut és multireincident i a quin jutjat dirigir-lo.

ACCÉS AL SIRAJ

Bolaños ha detallat que es modificarà un reial decret per "estalviar mesos en la tramitació" dels judicis ràpids a Barcelona, i que la Urbana de Barcelona serà la primera policia municipal d'Espanya que tindrà accés al Siraj per saber de manera immediata si la persona que estan detenint és multireincident o no.

Fins ara, segons el ministre, "els tràmits judicials podien comportar mesos per saber si havia de ser jutjat pel penal o per un jutjat d'instrucció", i Collboni ha afegit que no tenir aquesta informació suposava fins a 1.000 anul·lacions de processos judicials a l'any perquè els detinguts no eren dirigits a la via correcta.

Amb la nova eina, l'alcalde estima que el temps per jutjar els multireincidents es reduirà fins als 10 mesos.

MÉS JUTJATS PENALS QUE A MADRID

Bolaños ha manifestat que la multireincidència és un "dels problemes fonamentals que té la ciutat de Barcelona", on 487 persones han comès o participat en un total de 6.169 delictes durant l'últim any.

Malgrat aquestes dades, el ministre ha precisat que a Barcelona "estan funcionant dos jutjats penals menys que a Madrid", tot i que té el doble d'assenyalaments per a judicis de furt i que aquest pla permet duplicar el nombre de jutjats penals de reforç que en aquest moment funcionen a Barcelona.

Als 25 jutjats penals a Barcelona ja s'hi van sumar 4 de reforç amb caràcter estructural, i amb aquest pla de xoc contra la multireincidència augmenta el nombre de jutjats fins als 33, dos més dels que té Madrid (31).

MÉS DETENCIONS

Collboni ha insistit que a Barcelona s'havia instaurat la idea que els multireincidents "entren per una porta i surten per l'altra", malgrat que es practiquen --textualment-- moltíssimes detencions, i que això ha generat una sensació d'inseguretat.

També ha agraït a la consellera d'Interior, Núria Parlon, la "ràpida capacitat de resposta" i als Mossos d'Esquadra la seva col·laboració, ja que les 94.000 intervencions conjuntes entre els Mossos i la Urbana han permès efectuar un 7,5% més de detencions i investigacions.

No obstant això, ha destacat que també calia abordar el front judicial perquè, en augmentar l'eficàcia policial, es creava un embut als jutjats.

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Bolaños ha anunciat que les tres administracions han creat una comissió de seguiment que es reunirà "com a mínim una vegada al semestre" i que servirà per fer un diagnòstic d'aquest pla de xoc.

Aquesta comissió estarà formada per representants del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, el Consell General del Poder Judicial i l'Ajuntament de Barcelona.

"NOVA ETAPA" A CATALUNYA

El ministre ha insistit que Catalunya està en una "nova etapa" en la qual el més fonamental són els problemes dels catalans i ha ressaltat la cooperació i col·laboració entre administracions per resoldre el que preocupa la ciutadania.

Per la seva banda, Espadaler ha augurat que el pla de xoc permetrà que d'aquí a dos anys Barcelona se situï en la mitjana espanyola quant al compliment de l'assenyalament dels judicis i ha reconegut que, fins ara, els judicis ràpids, que s'haurien de celebrar en un termini màxim de 15 dies, s'assenyalaven gairebé als 15 mesos.

El conseller ha afegit que, en l'àmbit de la seguretat, les percepcions són tan importants com els fets coneguts i ha valorat positivament tant aquesta resposta com que el pla de xoc entri en marxa "amb certesa, dins el primer trimestre" del 2025.

LLEI D'EFICIÈNCIA DEL SERVEI PÚBLIC

Bolaños ha recordat que la llei d'eficiència del servei públic, que entrarà en vigor l'1 de gener del 2025, "canvia els paràmetres de la justícia", de tal manera que se suprimeixen els jutjats unipersonals i tots seran tribunals d'instància.

En el cas de Barcelona, disposarà d'un tribunal d'instància on tindrà jutges assignats a la part d'instrucció, un canvi que suposarà, en paraules del ministre, la transformació més important de la justícia en dècades.

"Avui, precisament, se n'ha seguit la tramitació parlamentària i lamentem que el Partit Popular hagi vetat aquesta llei", un veto que Bolaños ha dit que el PSOE aixecarà al Congrés amb una majoria parlamentària suficient i que aquesta llei suposarà un pas de gegant, textualment, en l'agilitat del Servei Públic de la Justícia.