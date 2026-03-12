Barcelona tanca totalment Collserola i prohibeix l'activitat lúdica al parc després de trobar un positiu de PPA

EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press
Els Agents Rurals xifren entre 500 i 600 els senglars que hi ha dins el parc
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha confirmat el tancament total del parc de Collserola a Barcelona després de detectar-se dimecres un cas positiu de pesta porcina africana (PPA), per la qual cosa des d'aquest dijous queda prohibida tota l'activitat lúdica i esportiva en aquest entorn natural, que es torna a considerar zona d'alt risc.
Ho ha explicat aquest dijous davant els mitjans la secretària general d'Agricultura, Cristina Massot, al costat del tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Albert Batlle, els qui han demanat la col·laboració ciutadana per evitar la propagació d'aquest virus, que ja suma 227 casos positius en total, dels quals 11 nous aquesta setmana a la zona d'alt risc.
"És important que tots entenguem fins a quin punt aquesta malaltia és greu. L'objectiu de rebaixar al màxim la població de senglars en aquesta zona afectada respon a l'objectiu que la malaltia no vagi més enllà", ha indicat Massot, que ha recordat que la PPA pot suposar un risc per a les granges i generar un impacte negatiu en aquest sector tan important de Catalunya.
Aquesta restricció no afectarà l'activitat econòmica, com és el cas del Parc del Tibidabo, que continuarà obert, ni tampoc l'accés de les prop de 15.000 persones que viuen a barris dins de Collserola, a més de l'activitat educativa, ha explicat Batlle.
Massot ha remarcat que aquest positiu se situa prop d'un animal que ja es va detectar al terme municipal de Sant Just Desvern (Barcelona), per la qual cosa no es tracta d'una disseminació o dispersió de la malaltia respecte a la situació que s'havia produït dies enrere.
AFECTACIÓ
La secretària general ha reconegut que aquest tancament té un impacte "molt gran" en la ciutadania, ja que el 50% de les persones que accedeixen a la zona normalment provenen de Barcelona o a través dels accessos del terme municipal.
En xifres, tot i que és difícil quantificar el nombre d'usuaris perquè cada vegada es fa més ús del parc, segons Batlle, són uns 5 milions les visites durant tot l'any, si bé la mitjana en els dies feiners és de 5.000 persones i d'entre 10.000 i 15.000 els caps de setmana, ha explicat Massot.
"S'ha actuat amb molta diligència des de l'inici de l'episodi al novembre i fins ara. Demanem la col·laboració ciutadana, que és una col·laboració que, d'altra banda, ja l'hem vist i experimentat en episodis més greus que aquest, com l'episodi de la pandèmia", ha subratllat Batlle.
15.000 VEÏNS
Quant a les 15.000 persones que viuen a la zona, Massot ha demanat que adoptin una "rutina de desinfecció" de sabates i rodes de vehicles com ara cotxes o bicicletes per evitar la propagació del virus, si bé ha afegit que el departament engegarà des d'aquest mateix dijous una campanya publicitària per explicar com dur a terme aquesta tasca.
Per evitar l'accés de la ciutadania, l'equip d'ordre informarà i explicarà les restriccions actuals a tots els qui no s'hagin adonat de les indicacions, tot i que també hi ha la possibilitat de sancionar aquells qui no les compleixin.
El Govern i l'Ajuntament preveuen que tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i els Bombers col·laborarin per fer complir totes les indicacions dictades pel departament.
XIFRES ACTUALS
Fins ara, s'han pres 1.971 mostres positives i des de l'1 de gener ja sumen 20.661 senglars capturats a tot Catalunya, un fet que ha estat possible gràcies a l'ajuda de l'activitat de la caça, que continuen fent batudes per rebaixar la població d'aquesta espècie.
Quant als exemplars, els Agents Rurals ja n'han retirat uns 350-400 en tot l'àmbit del parc, on calculen una població d'entre uns 500 i 600 animals, per la qual cosa l'objectiu és reduir-ne la població per així evitar la propagació de la PPA.
A més a més, el cos d'Agents Rurals continua instal·lant paranys per capturar-los, si bé en l'última setmana n'han caçat 101, que se sumen al total de 1.100.
Específicament a Collserola, la previsió és habilitar 30 paranys dins el parc per fer efectives les captures en les pròximes setmanes.