Barcelona tanca totalment Collserola i prohibeix l'activitat lúdica al parc després de trobar un positiu de PPA

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha confirmat el tancament total del parc de Collserola a Barcelona després de detectar-se dimecres un cas positiu de pesta porcina africana (PPA), per la qual cosa des d'aquest dijous queda prohibida tota l'activitat lúdica i esportiva en aquest entorn natural, que es torna a considerar zona d'alt risc.
Ho ha explicat aquest dijous davant els mitjans la secretària general d'Agricultura, Cristina Massot, al costat del tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Albert Batlle, els qui han demanat la col·laboració ciutadana per evitar la propagació d'aquest virus, que ja suma 227 casos positius en total, dels quals 11 nous aquesta setmana a la zona d'alt risc.
"És important que tots entenguem fins a quin punt aquesta malaltia és greu. L'objectiu de rebaixar al màxim la població de senglars en aquesta zona afectada respon a l'objectiu que la malaltia no vagi més enllà", ha indicat Massot, que ha recordat que la PPA pot suposar un risc per a les granges i generar un impacte negatiu en aquest sector tan important de Catalunya.
Aquesta restricció no afectarà l'activitat econòmica, com és el cas del Parc del Tibidabo, que continuarà obert, ni tampoc l'accés de les prop de 15.000 persones que viuen a barris dins de Collserola, a més de l'activitat educativa, ha explicat Batlle.
Massot ha remarcat que aquest positiu se situa prop d'un animal que ja es va detectar al terme municipal de Sant Just Desvern (Barcelona), per la qual cosa no es tracta d'una disseminació o dispersió de la malaltia respecte a la situació que s'havia produït dies enrere.