Barcelona tanca el segon trimestre amb una alça interanual de l'habitatge del 10,5%, segons Gloval

Registra un preu mitjà del metre quadrat de 4.346 euros/m2
BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -
Barcelona ha tancat el segon trimestre amb una alça interanual al preu de l'habitatge del 10,5%, segons revela el 'Baròmetre del mercat residencial', elaborat per la signatura de serveis de valoració, enginyeria i consultoria immobiliària Gloval.
Es tracta d'una publicació que analitza el comportament dels preus dels mercats residencials de les àrees metropolitanes de Madrid i Barcelona, així com de les dues capitals, informa en un comunicat aquest dilluns.
En el cas de la ciutat de Barcelona, en el segon trimestre de 2025 registra un preu mitjà del metre quadrat de 4.346 euros/m2, la qual cosa suposa un increment del 10,5% respecte al mateix període de l'any anterior i del 4,1% en comparació del primer trimestre.
A la seva àrea metropolitana, el preu mitjà se situa en 2.873 euros/m2, amb una pujada interanual del 6,7% i una variació trimestral del 2,2%.
Sant Cugat del Vallès presenta el preu més elevat de l'àrea metropolitana, amb 4.612 euros/m2; seguit de Sant Just Desvern, amb 4.036 euros/m2; Esplugues de Llobregat, amb 3.456 euros/m2; Sant Joan Despí, amb 3.006 euros/m2; i El Prat de Llobregat, amb 2.620 euros/m2.
MUNICIPIS AMB MAJOR CREIXEMENT
En comparació del segon trimestre de 2024, el municipi amb major creixement interanual del preu de l'habitatge és Esplugues de Llobregat, amb un 11,1%; seguit de Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet, amb un 7,5%; Badalona, amb un 7,4%; i L'Hospitalet de Llobregat, amb un 7,3%.
Quant a la variació trimestral, Cornellà de Llobregat és el municipi amb major pujada, amb un 3,8%; seguit de Montcada i Reixac, amb un 3,3%; Sant Adrià de Besòs, amb un 3,2%; L'Hospitalet de Llobregat, amb un 3,1%; i Sant Cugat del Vallès, amb un 2,9%.
El president i ceo de Gloval, Roberto Rey, ha apuntat que el creixement anual del valor de l'habitatge se seguirà mantenint: "Fonamentalment per l'important bretxa entre oferta i demanda, que no sembla vagi a corregir-se a curt i mitjà termini", ha valorat.