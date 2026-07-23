Barcelona serà seu del World Routes 2027 amb l'objectiu de reforçar la seva connectivitat intercontinental

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Barcelona serà l'octubre del 2027 seu de la 32a edició de la trobada internacional del sector aeronàutic World Routes, amb l'objectiu de reforçar la connectivitat intercontinental de la ciutat, informa la Generalitat aquest dijous en un comunicat.
Aquest esdeveniment preveu reunir fins a 3.000 delegats, responsables de la presa de decisions de companyies aèries, aeroports, autoritats turístiques i proveïdors de la indústria de més de 110 països.
Catalunya acull la trobada 10 anys després fer-ho per primera vegada el 2017, amb la idea d'impulsar l'estratègia de connectivitat que combina la projecció internacional de Barcelona amb un sistema aeroportuari complementari, la intermodalitat i un model de desenvolupament orientat a generar prosperitat compartida, amb la sostenibilitat com a eix transversal.
La celebració d'aquesta fira és una de les accions incloses en el nou Pla Estratègic 2026-30 del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA).
El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha assegurat que aquesta mena d'esdeveniments "serveixen de trampolí cap a noves destinacions asiàtiques".
La directora de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, ha defensat que la connectivitat internacional "és una palanca per avançar d'un model basat en el volum a un model basat en el valor".
CONNEXIONS INTERCONTINENTALS
L'Aeroport de Barcelona ha passat de 33 a 62 connexions intercontinentals directes en els últims 10 anys, un increment del 88%.
D'aquesta manera, s'ha consolidat com un dels aeroports europeus amb més creixement en rutes de llarg radi i ha reforçat el seu paper com a "porta d'entrada internacional del país".
Actualment, més de 5,3 milions de passatgers viatgen entre Catalunya i mercats internacionals mitjançant connexions amb escala, "evidenciant una demanda consolidada que justifica el desenvolupament de noves connexions directes".
La directora de l'Aeroport de Barcelna, Eva Valenzuela, ha explicat que gairebé un de cada dos passatgers és resident a Catalunya: "Cosa que reforça el paper de l'aeroport com a infraestructura estratègica per a la mobilitat, la competitivitat i la projecció internacional del país".
El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha afirmat que Catalunya compta amb un dels aeroports més ben connectats d'Europa i "es troba en plena cursa per impulsar les seves rutes aèries, amb especial atenció en les rutes intercontinentals".