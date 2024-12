Barcelona registra 15,5 milions de turistes el 2024 amb una despesa mitjana de 100 euros per persona i dia

Turisme de Barcelona aprova un pressupost de 52,8 milions per al 2025 (-8%)

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

Barcelona ha registrat 15,5 milions de turistes entre gener i octubre del 2024, una xifra lleugerament inferior a la del 2023, mentre que la despesa mitjana per persona i dia ha augmentat fins a fregar els 100 euros, segons dades de Turisme de Barcelona, que destaca una "estabilització" en el flux de visitants.

El Consell General del Consorci de Turisme ha celebrat aquest dimecres la reunió anual a l'Ajuntament de Barcelona, presidida per l'alcalde, Jaume Collboni, i a la qual ha assistit el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, informa l'entitat en un comunicat.

En el Consell s'ha presentat l'informe de l'Observatori del Turisme amb la previsió de tancament de l'activitat turística el 2024 que apunta a una lleugera disminució del nombre de turistes respecte a l'any anterior, en passar dels 15,6 milions als 15,5 milions (gener-octubre), i inferior respecte al 2019 --abans de la pandèmia--, quan en van registrar 16,1 milions.

"Aquest és el primer any en el qual podem analitzar la demanda turística comparant-la amb l'any anterior sense l'ombra estadística dels anys que van suposar la pandèmia i es confirma que el turisme està frenant el seu creixement i s'estabilitza a Barcelona", indiquen.

COLLBONI

Collboni ha explicat que l'estabilització dels grans indicadors "arriba després d'anys d'impuls de mesures per governar el turisme promogudes per l'Ajuntament, la qual cosa demostra que Barcelona és pionera en gestió turística i que aquestes polítiques donen resultats".

Destaquen l'increment de la despesa durant l'estada, 99,71 euros per persona i dia el 2024 respecte als 91,71 euros del 2023 i els 82,32 euros del 2019, mentre que el preu de l'allotjament creix en totes les categories, per la qual cosa el 2024 "podria tancar amb un impacte superior als 10.000 milions d'euros, el més elevat de la sèrie històrica".

SANTACREU

L'activitat de congressos i convencions es manté amb una estacionalitat marcada en els mesos de febrer i novembre i el president de la Cambra, Josep Santacreu, ha posat en valor la nova estratègia de captació de grans congressos i convencions impulsada pel Barcelona Convention Bureau: "És clau per garantir que l'activitat turística tingui un impacte positiu a través del turisme de congressos, que generen més despesa i valor afegit".

El pressupost aprovat per al 2025 s'enfila a 52,8 milions, un 8% menys que el 2024, i queda pendent d'incorporar aportacions recurrents de l'Ajuntament en aspectes com la sostenibilitat o la participació en la fira Fitur, entre d'altres.

Destaquen els 46,1 milions generats per l'activitat de mercat que gestiona el Consorci, les quotes dels membres, la gestió del Bus Turístic, la publicitat i patrocini, o les aportacions del Gremi d'Hotels.

El pressupost d'aquest any anirà destinat, com es va avançar en el Pla d'Accions 2025, a fer la transició del 'Visit Barcelona' al 'This is Barcelona', i al canvi cap a la plataforma digital.