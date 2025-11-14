Barcelona & Partners lidera una missió empresarial a Nova York (Estats Units)

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'agència d'atracció d'inversions de Barcelona Global, Barcelona & Partners, ha liderat una missió empresarial a Nova York (Estats Units) formada per representants de corporacions i institucions de la ciutat, informa Barcelona Global en un comunicat aquest divendres.
L'objectiu de la missió empresarial ha estat impulsar la captació de noves inversions nord-americanes per a la regió de la gran Barcelona.
Els participants s'han reunit amb més de 70 alts directius i inversors en una jornada a la seu de l'IESE a Nova York, que ha comptat amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; el president de Barcelona Global, Ramon Agenjo, i el degà del campus, Joan Jané.
Els assistents a la jornada han destacat "la combinació diferencial d'actius que suma Barcelona per atreure inversions".
Entre aquests actius hi ha un ecosistema emprenedor sòlid, connectivitat internacional, infraestructures de primer nivell i "una qualitat de vida que facilita la captació de professionals altament qualificats".