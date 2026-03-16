El Barcelona Open Banc Sabadell presenta una nova edició amb un cartell liderat per Alcaraz

BARCELONA OPEN BANC SABADELL
BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El Barcelona Open Banc Sabadell-73 Trofeu Conde de Godó, que es disputarà en el Real Club de Tennis de Barcelona-1899 de Barcelona de l'11 al 19 d'abril, comptarà en aquesta edició 2026 amb un cartell liderat pel número 1 del rànquing del tennis mundial, l'espanyol Carlos Alcaraz, a més de la participació d'altres tres jugadors del top-10 de l'ATP: Lorenzo Musetti (5); Alex de Miñaur (6) i Felix Auger-Aliassime (8).
La presentació del torneig s'ha dut a terme aquest dilluns en el Palauet Albéniz de Barcelona, amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni; el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, el president del RCTB-1899, Jordi Cambra; el CEO del torneig, Xavier Pujol; el director esportiu del torneig, Tommy Robredo; el president de Banc Sabadell, Josep Oliu i el president editor del Grup Godó, Javier Godó, Conde de Godó, explica l'organització en un comunicat.
Robledo ha destacat que tota la primera ronda del torneig es jugarà entre el dilluns i el dimarts, per la qual cosa espera que "la setmana comenci amb molta intensitat i mantingui l'adrenalina fins al final".
Per la seva banda, Oliu ha remarcat la "aliança històrica que manté l'entitat i el Club amb l'objectiu comú de continuar impulsant un esdeveniment esportiu d'alt nivell" que, apunta, forma part de la seva identitat i aporta projecció internacional.
Durant els nou dies que duri la competició l'Hospitality del torneig tornarà a reunir als principals grups empresarials, polítics, socials, culturals i esportius i, a més, aquest any s'estrenarà la setmana abans la Fan Week, amb un calendari d'activitats esportives i socials per als aficionats.