Barcelona i Òmnium col·laboraran per reduir "a zero" les llistes d'espera per aprendre català

L'Ajuntament augmentarà el seu pressupost a la llengua perquè hi hagi més tècnics
BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural i l'Ajuntament de Barcelona han acordat col·laborar per reduir "a zero" les llistes d'espera dels cursos per aprendre català que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNPL).
Així ho ha anunciat el president de l'entitat, Xavier Antich, en unes declaracions als mitjans aquest divendres juntament amb la comissionada d'Ús del Català, Marta Salicrú, després de reunir-se prèviament amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Antich ha assenyalat que "hi ha més barcelonins que volen aprendre i millorar el català que els que en realitat ho poden fer", motiu pel qual consideren necessari reduir les llistes d'espera.
Per això, ha celebrat que el consistori hagi acceptat les propostes que li han traslladat en la reunió, moltes de les quals "ja les havien posat en marxa", i d'altres de noves com la necessitat de crear espais informals de conversa en català fora de les classes tradicionals o programes intensius per aprendre la llengua de manera accelerada.
"La reunió ha estat positiva. Compartim preocupació i sabem que l'ús social del català a Barcelona ha baixat un 35% i que la llengua no té la protecció que mereix en molts àmbits", ha expressat.
SALICRÚ
Per la seva banda, Salicrú ha detallat que el primer trimestre del 2026, un total de 1.714 persones s'han quedat sense plaça en els cursos de català del CNL, però que la xifra s'ha anat reduint els darrers mesos.
"La inversió s'ha anat consolidant cada any amb més diners, però el 2026 sumarem entre 600.000 i 700.000 euros extra perquè hi hagi 15 tècnics nous a la ciutat per reduir encara més la llista d'espera", ha explicat.
Ha afegit que han d'"augmentar la visibilitat del català a la ciutat i que es parli més" i que l'objectiu dels espais per fomentar la conversa informal és per donar resposta a totes les persones que el volen aprendre.