Barcelona Oberta i SeQura acorden oferir solucions de pagament flexible a les botigues

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La Unió d'Eixos Comercials i Turístics Barcelona Oberta i l'empresa de fintech SeQura han signat un acord de col·laboració per oferir la solució de pagament flexible als establiments dels 21 eixos comercials associats a Barcelona Oberta.

Segons un comunicat aquest dimecres, l'acord permetrà oferir el mètode 'buy now pay later' (BNPL), que contribueix "a l'augment de vendes, així com de l'import del tiquet mitjà, la freqüència de compra i l'atracció de nous clients".

Això permet als compradors "gaudir d'experiències de compres úniques i còmodes, amb l'opció de 'comprar ara i pagar després', mitjançant finançament flexible de 3, 6 o 12 mesos", segons el comunicat.