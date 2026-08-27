Barcelona Oberta alerta que les obres de la ciutat perjudiquen als eixos comercials

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
La Unió d'Eixos Comercials Turístics, coneguda com Barcelona Oberta, ha alertat que, a través d'una enquesta realitzada als seus eixos comercials, s'ha produït una disminució de l'afluència i les vendes aquest estiu que coincideix amb les obres en diversos punts estratègics de la ciutat.
Les obres han afectat als principals accessos de Barcelona pel sud (Plaza Espanya i Gran Via); nord (Meridiana); nord-oest (Ronda de Dalt) i nord-est (Glòries i Gran Via), i l'organització assegura que el seu impacte va més enllà dels comerços que es troben prop de les entrades, ha informat en un comunicat aquest dijous.
A aquestes afectacions se li sumen més trams d'obres com els de la línia L8 del Metro a l'Eixample o Gràcia; la Rambla; Sants o Verdaguer, que en conjunt "perjudica a la mobilitat" dels ciutadans i visitants, sobretot a l'hora de moure's entre barris i eixos comercials.
Davant d'aquesta situació, Barcelona Oberta ha reclamat una planificació específica a partir de l'1 de setembre, quan torna l'activitat comercial, l'inici del curs escolar i comença la campanya de tardor, a més de demanar que no se sobreposin obres de gran impacte que afectin als accessos de la ciutat.
D'altra banda, l'organització demana que quan es donin aquests casos perllongats d'obres, les administracions "prenguin responsabilitats i donin compensacions als negocis", que en alguns casos poden veure en risc la seva continuïtat.