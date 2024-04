Barcelona lliura els II Barcelona Bridal & Fashion Awards en la BBFW

BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) ha lliurat aquest dissabte a la nit els II Barcelona Bridal & Fashion Awards, que premien l'excel·lència en moda nupcial, informa la Fira de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

Pnina Tornai (EUA) va rebre el Premi al Vestit de Núvia de l'any; Sophie et Voilà (Espanya) a la Col·lecció Nupcial, i també es van premiar les col·leccions de Mans i Jenny Packham, la campanya d'imatge de Yolancris i, per la seva trajectòria, Vera Wang.

El presentador nord-americà Randy Fenoli va conduir l'acte al recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona, davant de més de 150 assistents entre dissenyadors, premiats, finalistes, membres del jurat i professionals del món de la moda, art i cultura.

Són uns guardons del saló BBFW, que organitza la Fira de Barcelona amb el suport de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat.

PREMIATS

El vestit 'Nº 5042' de Pnina Tornai va ser triat Vestit de Núvia de l'Any per simbolitzar el somni fet realitat: està decorat amb 50.000 cristalls col·locats a mà durant més de 400 hores.

Sophie et Voilà va guanyar el premi a la Col·lecció Nupcial femenina pels seus dissenys sofisticats i contemporanis més enllà de la moda nupcial, amb atenció al detall en la costura i en els brodats amb tècniques tradicionals.

Quant a la moda per al nuvi, la col·lecció de la marca Mans (del seu fundador i director creatiu, Jaime Álvarez) va obtenir el primer premi en la seva categoria, per l'originalitat i rigor en la confecció.

La categoria Col·lecció de Red Carpet va premiar la marca britànica Jenny Peckham, per l'estil, artesania, actitud global i glamur de la firma, una de les favorites de personatges com Sarah Jessica Parker, Kate Winslet, Jennifer López, Angelina Jolie i la Princesa de Gal·les.

El premi a la Campanya d'Imatge va ser per a la signatura Yolancris per 'Actitud', per plasmar un esperit perfeccionista, sorprenent i de feminitat del segle XXI.

El Premi Honorífic a la Trajectòria Professional va recaure en la dissenyadora de moda nord-americana Vera Wang, per les seves contribucions i assoliments en la indústria nupcial per ser un dels principals referents de la moda avantguardista.

Pronovias es va emportar el premi Barcelona Brand per la projecció internacional de la moda catalana durant la seva trajectòria.

Els guardons Tradició i Innovació i Artesania es van lliurar a la firma italiana Maison Signore i a l'anglesa Halfpenny, respectivament, i Andrea Lalanza s'ha emportat el People's Choice Award a la desfilada 2023 més recordada i votada pel públic.

Els guanyadors van rebre una obra artesana de Cual Estudio (València), en línia amb la missió de Barcelona Bridal Fashion Week de posar focus en l'art i en les creacions de proximitat.

JURAT

El jurat són Ayuka Matsumoto (Elle Japó, Brides USA), Giovanni Sparacio (Elle Spose), María José Gonzálvez (Vogue Llatinoamèrica), Jesús María Montes-Fernández (Flash Moda), Carmen Catasús (¡Hola!), Isabel Clarós (La Vanguardia), Lucia Francesch (Telva), Paloma Herce (Elle, Cool The Lifestyle), Patricia Moreno (Fashion Now), Virginia Cánovas (The Knot Worlwide-Bodas.net), i la presència dels Wedding Planners Anna Francisco (Italia), Bruce Russell (Reino Unido) i Juan Pablo Partida (Mèxic), a més d'Estel Vilaseca (LCI) i Andrea Marchesi (IED).

Els finalistes han estat seleccionats per l'editora de la Fashion Network (França), Triana Alonso; la redactora en cap d'SModa (Espanya), Leticia García; la professora, comissària i consultora de moda Charo Mora i la directora de BBFW, Albasarí Caro.