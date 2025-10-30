Barcelona instal·larà 500 noves càmeres de vigilància a tota la ciutat fins al 2027 en 4 fases

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona instal·larà fins a 500 noves càmeres de vigilància des de finals d'aquest any fins a finals del 2027 de manera progressiva en 4 fases per arribar a tots els districtes de la ciutat i que se sumaran a les 160 que hi ha actualment.
Ho ha explicat la gerent de Seguretat i Prevenció del consistori, Maite Català, en unes declaracions als mitjans aquest dijous, en les quals ha subratllat que es tracta d'una eina complementària a la presència policial per "contribuir a crear més seguretat".
La primera fase començarà aquest novembre amb la instal·lació de les primeres 134 càmeres, que es concentraran als districtes de l'Eixample i de Ciutat Vella, i s'allargarà durant el 2026.
Aquesta fase inclou la incorporació de càmeres de vigilància a la plaça Catalunya "per primera vegada", ja que fins ara les càmeres que hi havia més a prop estaven situades al passeig de Gràcia, el Portal de l'Àngel i la Rambla.
A més, Català ha detallat que de les 134, unes 30 seran la renovació dels aparells que els permet augmentar el camp de visió i que, a part de la ubicació a la plaça Catalunya, una altra serà el passeig Marítim que va de la plaça del Mar fins al port olímpic.
PRESSUPOST I FASES
La primera fase compta amb un pressupost de 3,8 milions d'euros, mentre que la segona i tercera fase comptaran amb uns 4 milions conjuntament per a 121 càmeres més, es començaran a implementar durant el 2026 i es preveu tenir-les enllestides el primer semestre del 2027.
La quarta i última fase comptarà amb 245 dispositius i començarà i finalitzarà la instal·lació al llarg de tot el 2027, moment en què acabarà el pla de vigilància de l'Ajuntament i que, sumat a les càmeres actuals, podria arribar a tenir un màxim de 660.
A més, la gerent ha afirmat que l'objectiu del govern municipal és instal·lar-ne 500 més en el pròxim mandat.