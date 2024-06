Barcelona homenatja a títol pòstum una cartera de Correus "a petició popular"

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha celebrat un acte d'homenatge "a petició popular" a Núria Fernández Levy, qui va ser la cartera del districte de Sant Martí durant 25 anys, fins la seva defunció.

Els veïns "no han oblidat la Núria des de la seva mort el 2015 per tot el que va significar per a ells", els qual han distingit la seva humanitat i dedicació, en un comunicat aquest dijous.

El seu marit, Francesc Grau, ha descobert una placa en la seva memòria en acabar l'acte, al qual han assistit el regidor tècnic del Districte de Sant Martí, Nil López, i la cap de sector de Distribució de Correus, Rosa Pérez, entre d'altres.