Barcelona homenatja les víctimes del 17A en el vuitè aniversari dels atemptats

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Barcelona ha commemorat aquest diumenge el vuitè aniversari dels atemptats terroristes del 17A a La Rambla de Barcelona i a Cambrils (Tarragona) amb un acte de record en el Pla de l'Os de La Rambla, lloc dels fets a Barcelona, amb un minut de silenci i després una ofrena floral de víctimes, familiars, polítics, cossos de seguretat i entitats.
A l'acte, que ha començat a les 10, han assistit víctimes, familiars i representants institucionals com el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del Parlament, Josep Rull; el delegat del Govern central, Carlos Prieto, i la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon.
També hi han assistit, entre altres, dirigents polítics com els tinents d'alcalde de Barcelona Laia Bonet, Albert Batlle i Jordi Valls, i representants de partits, com Ferran Pedret (PSC), Jordi Turull (Junts), Ester Capella (ERC), David Cid (Comuns), Sílvia Orriols (AC), Dani Sirera (PP) i Gonzalo de Oro (Vox), entre altres.
Després d'un minut de silenci, s'ha fet una ofrena floral amb la música de fons del 'Cant dels Ocells' al violoncel, música que Pau Casals va fer cèlebre interpretant-la com a himne de pau.
Primer hi ha hagut una ofrena de víctimes i familiars (que han ocupat les primeres files durant l'acte), després els principals càrrecs institucionals, seguits de representants de grups municipals de Barcelona i cossos policials, per darrere representants de partits i al final representants d'entitats diverses, com Amics de la Rambla.