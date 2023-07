Barcelona Global proposa allargar la pista curta de l'Aeroport del Prat "només" 350 metres

Planteja regenerar la Ricarda com una "prioritat" dins la mateixa ampliació

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Barcelona Global, Maite Barrera, ha exposat aquest dimarts la proposta d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat de l'associació perquè sigui un hub internacional: allargar "només" 350 metres la pista curta paral·lela al mar amb l'objectiu que els avions que fan vols intercontinentals es puguin enlairar.

Barrera ha exposat en una roda de premsa que la proposta de Barcelona Global busca l'equilibri entre l'increment de les connexions intercontinentals i la preservació del medi ambient, per la qual cosa la regeneració de la Ricarda ha de ser una "prioritat" del projecte d'ampliació.

El grup de treball de l'associació, que ha analitzat les opcions de millora de les connexions de l'aeroport els últims set mesos, considera que es poden aconseguir 3.310 metres de distància d'enlairament allargant aquesta pista amb només 350 metres de paviment "sense afectar la làmina d'aigua de la Ricarda" i afegint 300 metres de 'clearway', una zona no pavimentada que es considera part de la pista perquè és zona d'enlairament.

La directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa, ha concretat que la proposta de l'associació busca millors connexions intercontinentals per a l'aeroport, no generar més impacte acústic a les poblacions veïnes, regenerar les aigües de la Ricarda i millorar la qualitat dels espais on habiten les aus.

Barrera troba necessari crear una comissió d'experts per decidir la longitud de la pista curta actual més enllà de la tasca que ha fet fins ara Barcelona Global, que és una "crida a l'acció" de les administracions a reprendre aquest debat i, de fet, ha explicat que es reuniran amb la Generalitat aquest estiu.

Han consultat experts de diferents sectors, com l'aeronàutic, aeroportuari i el de les infraestructures, a més d'economistes, biòlegs, ecologistes, ornitòlegs i investigadors del medi natural, per elaborar aquesta proposta "holística i transversal", ha ressaltat Barrera.

A més de Barrera i Conesa, el grup de treball ha comptat amb l'empresari i activista ecosocial, Sergi Ferrer-Salat; el director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, Josep Tabernero; la directora de la Barcelona School of Economics (BSE), Teresa García-Milà; la directora general corporativa d'Immobiliaria Colonial, Carmina Ganyet, i el cofundador i CEO de Glovo, Oscar Pierre, entre d'altres.

REGENERAR LA RICARDA

La proposta de Barcelona Global passa per regenerar la zona de la Ricarda en primer lloc, millorant els espais naturals dels voltants de l'aeroport i, en segon lloc, millorar la qualitat de l'espai humit per a les aus, una inversió que creuen que ha d'assumir Aena.

Barrera ha assegurat que regenerar la Ricarda és una "gran oportunitat" perquè actualment no té una gestió hídrica correcta, situació que destrueix la biodiversitat i genera aigües eutròfiques i, a més, és imprescindible millorar la qualitat de la zona ornitològica.

DESTINACIONS PRIORITÀRIES

També han apostat per prioritzar rutes intercontinentals cap a destinacions rellevants per a l'economia del coneixement i el "talent d'impacte" com Àsia-Pacífic, Amèrica del Nord i algunes de Llatinoamèrica.

Una altra de les reclamacions és desincentivar la utilització de 'slots' per a avions amb destinació a la Costa Brava (Girona) o Costa Daurada (Tarragona) i fer servir els aeroports de Girona i Reus (Tarragona) per reduir la pressió sobre Barcelona.