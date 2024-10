Barcelona Global, "molt satisfeta" amb la Copa Amèrica i el model de col·laboració público-privada

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Global s'ha mostrat "molt satisfeta" amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela i el model de col·laboració público-privada, en un comunicat aquest dijous.

L'entitat ha assegurat que "s'han complert tots els objectius establerts" i ha advocat per una nova edició de l'esdeveniment mitjançant la col·laboració público-privada.

Sobre l'anunci que no es tornarà a celebrar a la ciutat, Barcelona Global ha assenyalat que la decisió final "hauria d'adoptar-se entre tots els organitzadors" i ha sol·licitat una reunió urgent del patronat de la Fundació Barcelona Capital Nàutica.

"En opinió de l'Associació, la 37a edició de l'America's Cup ha estat històrica, tant per la seva innovació, tecnologia i creativitat com per la celebració, per primera vegada, d'una regata de dones, a més de la de joves", ha afegit.

En tot cas, ha apuntat que el model de col·laboració público-privada que va permetre atreure l'esdeveniment "ha de mantenir-se per continuar impulsant futurs projectes de ciutat".