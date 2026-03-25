Barcelona Global incorpora Uber com a soci per impulsar l'anàlisi i la millora de la mobilitat

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
Barcelona Global ha incorporat Uber com a nou soci amb la finalitat d'impulsar l'anàlisi i la millora de la mobilitat, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'entitat ha explicat que Uber participa en el 'chapter' de Clima que està desenvolupant amb més d'un centenar de professionals, amb l'objectiu d'identificar les millors pràctiques de la gran Barcelona per donar resposta a la neutralitat climàtica.
La directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa, ha assenyalat que la incorporació d'Uber com a soci permet sumar "una companyia amb visió internacional i capacitat per contribuir al debat".
El director general per a Espanya i Portugal d'Uber, Felipe Fernández de Aramburu, ha afegit que comparteixen "l'ambició de contribuir al desenvolupament d'una Barcelona més innovadora, dinàmica i oberta al món".
Barcelona Global compta amb 288 socis estratègics, que inclouen empreses, centres de recerca, emprenedors, escoles de negocis, universitats i institucions culturals.