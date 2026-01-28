Barcelona Global impulsa un nou Chapter de Life Sciences centrat en la neurociència i les dades

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
Barcelona Global ha impulsat aquest dimecres un nou Chapter de Life Science, que estarà centrat en la neurociència i el talent en l'anàlisi de dades com les claus per a l'impuls internacional del sector, informa en un comunicat.
El Chapter reuneix des de fa dos anys 125 directius d'empreses biomèdiques i farmacèutiques, hospitals, universitats i centres de recerca, i també emprenedors i responsables del sector públic, i té l'objectiu d'impulsar el posicionament internacional de Barcelona en aquest sector.
L'entitat ha creat el primer diploma d'Expert en Healthcare Data Science, juntament amb l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i amb el suport de l'AstraZeneca Global Hub.
El president de Barcelona Global, Ramon Agenjo, ha assenyalat que "el salt internacional de l'ecosistema depèn, sobretot, de la capacitat d'atreure i desenvolupar talent".
Els participants en la trobada han actualitzat els avenços del Chapter i han subratllat la necessitat d'impulsar les infraestructures per a les ciències de la vida.