Barcelona Global activa un projecte perquè Barcelona sigui un referent davant el canvi climàtic

Barcelona Global ha iniciat el Chapter Clima amb el qual preveu activar una "agenda compartida i intercanviar bones pràctiques" entre empreses i institucions per impulsar la Gran Barcelona com un referent internacional per fer front al canvi climàtic, informa en un comunicat aquest dimarts.

El projecte promou la detecció, l'intercanvi i l'escalat de les millors pràctiques que desenvolupen empreses i institucions de l'àrea metropolitana per respondre als reptes climàtics.

A més a més, vol accelerar la transició "cap a una Barcelona més sostenible, habitable, competitiva i resilient".

El president de l'entitat, Ramón Agenjo, ha explicat que "el lideratge climàtic no és una opció, és un avantatge competitiu" i que l'objectiu és mobilitzar el talent empresarial i el coneixement de la ciutat per accelerar solucions reals i mesurables.

El projecte s'organitza en quatre grups de treball: Infraestructura industrial; Infraestructura de mobilitat; Infraestructura d'edificació i construcció, i Serveis.

