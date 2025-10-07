Barcelona Global activa un projecte perquè Barcelona sigui un referent davant el canvi climàtic

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Barcelona Global ha iniciat el Chapter Clima amb el qual preveu activar una "agenda compartida i intercanviar bones pràctiques" entre empreses i institucions per impulsar la Gran Barcelona com un referent internacional per fer front al canvi climàtic, informa en un comunicat aquest dimarts.
El projecte promou la detecció, l'intercanvi i l'escalat de les millors pràctiques que desenvolupen empreses i institucions de l'àrea metropolitana per respondre als reptes climàtics.
A més a més, vol accelerar la transició "cap a una Barcelona més sostenible, habitable, competitiva i resilient".
El president de l'entitat, Ramón Agenjo, ha explicat que "el lideratge climàtic no és una opció, és un avantatge competitiu" i que l'objectiu és mobilitzar el talent empresarial i el coneixement de la ciutat per accelerar solucions reals i mesurables.
El projecte s'organitza en quatre grups de treball: Infraestructura industrial; Infraestructura de mobilitat; Infraestructura d'edificació i construcció, i Serveis.