El Barcelona Finance Cluster arriba als 45 membres que sumen el 45% dels ingressos del sector català

BARCELONA FINANCE CLUSTER
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El Barcelona Finance Cluster ha arribat als 45 membres, que agrupen el 45% de la facturació del sector financer català, amb 21.750 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dilluns.
El sector compta amb 650 empreses que sumen una facturació de 48.000 milions, i el clúster manté l'objectiu d'arribar als 60 associats a finals del 2026.
La presidenta de l'entitat, Carme Hortalà, ha assenyalat que Barcelona "té tots els actius per ser la plaça financera de referència del sud d'Europa".
El Barcelona Finance Cluster es configura com un ecosistema que integra 12 categories, des de la banca universal fins a asseguradores, gestores d'inversió, fintech o entitats de consultoria.
Durant aquest any, l'ens preveu dur a terme 29 activitats, que inclouran missions internacionals, tallers especialitzats, participació en fires internacionals o esdeveniments prèmium per als membres.