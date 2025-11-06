Barcelona engega una prova pilot de parades de bus intel·ligents a 14 estacions

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una prova pilot de parades d'autobús intel·ligents a 14 estacions de la ciutat, les quals recullen dades en temps real per ajustar l'oferta i l'atenció als usuaris de manera més eficient.
La tecnologia ha estat ideada per l'empresa canadenca Buspas, guanyadora del repte de millora de la xarxa de bus del Barcelona Lab Mobility (BILM) el 2014, impulsat pel consistori i Fira de Barcelona en col·laboració amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), explica un comunicat aquest dijous.
L'objectiu de la prova, que durarà uns 12 mesos, és adquirir més coneixement sobre el funcionament de la xarxa, a banda del comportament dels usuaris, per proporcionar a l'operador informació en temps real del que passa a la parada i, d'aquesta manera, oferir un millor servei.
Un cop acabi la prova s'analitzaran les dades i s'avaluaran els futurs usos i aplicacions d'aquesta tecnologia, la implantació de la qual ha tingut un cost de 97.200 euros, un 80% assumits per l'Ajuntament com a proposta guanyadora del repte.
D'aquesta manera, Barcelona avança en l'objectiu d'optimitzar les més de 100 línies que operen a la ciutat, en què es realitzen més de 750.000 validacions diàries entre setmana.