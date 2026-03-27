Barcelona destina 33,6 milions a Fira 2000 per ampliar els recintes Gran Via i Montjuïc

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El ple de Barcelona ha aprovat aquest divendres aportar 33,65 milions d'euros a la societat Fira 2000 per ampliar els recintes Gran Via i Montjuïc de Fira de Barcelona entre 2026 i 2029, amb el suport de tots els grups excepte Vox.
El conveni de col·laboració, del qual també formen part la Generalitat, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona, concedeix al consistori barceloní un 24,05% de l'accionariat, indica en un comunicat aquest divendres.
En total, les institucions aportaran 139,92 milions d'euros durant aquests pròxims 4 anys per finançar l'ampliació i renovació dels espais de la Fira, d'un total de 615, 125 procedents del Banc Europeu d'Inversions (BEI) i 215 de préstecs bancaris privats.