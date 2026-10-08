La BDW 2026 reivindicarà la protesta a través del disseny amb 140 activitats

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Barcelona Design Week 2026, que se celebrarà del 14 al 25 d'octubre, reivindicarà la protesta amb el lema 'Pro-Test' i contribuirà a posar en discussió "histories, futurs i contes ja predeterminats" a través de propostes de disseny en 140 activitats.
El president de la Barcelona Creativity & Design Foundation, Enric Jové, ha explicat aquest dijous en una roda de premsa que la Design Week, que ells organitzen, és una manera d'"acostar" el disseny a la ciutadania amb contingut seleccionat per professionals.
BCD es vol obrir a les professions creatives i des d'aquesta edició crearan la primera comunitat de creatius de Barcelona: serà "un mini-LinkedIn" dels professionals creatius, que hauran de demostrar que en algun període determinat han treballat o estudiat a Barcelona, i la finalitat és fer 'network' i impulsar-ne la creació.
El comissari de la Design Week 2026, Alessandro Manetti, ha destacat que fa 4 anys van impulsar el projecte i que aquesta vegada el tema és 'Prototyping and testing' (un joc de paraules de 'Pro-Test'), com les dues fases que poden aportar una altra forma de protesta: "El tema de Pro-Test per a un dissenyador vol dir mirar de desenvolupar vies alternatives a les que l''status quo' dona com les úniques possibles".
Sobre l'origen del tema, ha respost que la idea li va sorgir després de veure Bad Bunny actuar en la Super Bowl 2026: li va semblar molt interessant que muntés "uns 15 minuts d'espectacle on ha protestat contra les polítiques migratòries de Trump sense esmentar-lo, utilitzant el disseny d'espais, La Caseta, la moda, l'audiovisual i les coreografies".
ESPAIS
La directora de la Barcelona Design Week, Isabel Roig, ha explicat que el programa inclou 140 activitats en 80 espais de Barcelona i de fora la ciutat (com Sabadell, Terrassa i Esplugues de Llobregat).
També hi haurà més de 100 agents (empreses, escoles, agents culturals, entitats, estudis) i 16 seus associades (a part de la principal, el DHub), com la Casa de l'Arquitectura de Barcelona - Gustavo Gili, Palo Alto Barcelona, Norrsken House Barcelona, Juno House i el Barcelona XRLab.
PROPOSTES
Entre les activitats ha destacat l'obertura el dimecres 14 d'octubre de la Roca Barcelona Gallery, amb la conversa inaugural del 'chief design officer' d'EssilorLuxottica, Matteo Battiston, i el 'corporate màrqueting and design director' de Roca Group, Marc Viardot, sobre disseny i processos creatius contemporanis.
També destaca 'Persianes que fan barri' (del 14 al 25 d'octubre), una ruta d'establiments amb persianes intervingudes creativament pels artistes A2Zeta, Axe Colours i Carola Bagnato, entre d'altres; i el 22 d'octubre es farà una xerrada del projecte Young Designers for Next Generation Europe, i una altra sobre què passa quan una idea entra en contacte amb persones reals.
III UNDERGROUND BDW
Ha afegit que se celebrarà la tercera edició de l'Underground BDW, que "no és una fira a l'ús" sinó un espai eclèctic d'experimentació que tindrà lloc al Parking Gallery de LCI Barcelona i aquest any compta amb 30 expositors de 8 països.
Roig considera que en aquesta edició "es reforça la connexió internacional de la Barcelona Design Week" amb altres setmanes del disseny a nivell internacional, i aquest any el Lodz Design Festival serà present a l'Underground BDW.