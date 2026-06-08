Barcelona defensa la limitació de supermercats 24 hores per "garantir una oferta diversa"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
La comissionada de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, Nadia Quevedo, ha defensat que la decisió de l'ajuntament de suspendre durant un any la concessió de noves llicències d'autoserveis i superserveis amb activitat les 24 hores té l'objectiu de "garantir una oferta comercial diversa i de qualitat".
Ho ha dit aquest dilluns durant la seva intervenció en la 2ª Cimera del Comerç de Catalunya organitzada per Pimec i que s'ha celebrat a Barcelona, i en la qual ha afirmat que també és una mesura "compatible" amb la convivència dels barris de la ciutat i que respon a la voluntat d'ordenar, planificar i protegir la comunitat comercial.
"Barcelona ha de continuar sent una ciutat oberta a l'activitat econòmica, però també una ciutat que defensa el seu model comercial, els seus comerciants i l'interès general", ha explicat la comissionada.