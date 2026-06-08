El Cybersecurity Congress 2026 reunirà l'ecosistema europeu de la ciberseguretat

Se celebra del 3 al 5 de novembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona
BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 del Barcelona Cybersecurity Congress preveu reunir l'ecosistema europeu de la ciberseguretat en un moment marcat per l'auge de les noves tecnologies, la creixent interconnectivitat dels sistemes i la massiva implementació de la intel·ligència artificial, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
El congrés se celebrarà del 3 al 5 de novembre al recinte Gran Via de la institució firal i està organitzat per Fira de Barcelona i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
L'edició d'aquest any se centrarà en la protecció digital d'indústries, empreses i serveis, i comptarà amb un centenar d'expositors, un congrés i un 'hacking village'.
El saló se celebrarà conjuntament amb el Smart City Expo World Congress per "potenciar les sinergies existents entre la digitalització dels entorns urbans i la protecció digital" amb l'objectiu d'abordar de manera transversal els reptes de la ciberseguretat.
La presidenta de l'esdeveniment, Laura Caballero, ha explicat que el congrés "ja és un espai de referència on empreses, institucions i professionals comparteixen coneixement, impulsen noves oportunitats de negoci, fomenten la innovació i reforcen la cultura de la ciberseguretat".