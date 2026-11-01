El Barcelona Cybersecurity Congress 2026 preveges reunir més de 6.000 visitants de 100 països

FIRA DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La Barcelona Cybersecurity Congress (BCC) 2026 celebrarà la seva 7 edició del 3 al 5 de novembre en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, que preveu reunir més de 6.000 visitants de més de 100 països, uns 150 ponents i més de 100 expositors, ha informat la Conselleria de Presidència de la Generalitat en un comunicat.
Sota el lema 'Connecting Europe's Cybersecurity Ecosystem', la BBC 2026, coorganitzat per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i Fira de Barcelona, vol "consolidar-se com un espai de connexió" entre empreses, institucions, professionals, responsables de seguretat i agents d'innovació de tota Europa.
L'edició d'aquest any se centrarà en la ciberseguretat com a qüestió estratègica i en la necessitat de reforçar la seguretat i la resiliència de les indústries, les infraestructures crítiques, les empreses i els ajustos urbans.
PAVELLÓ DE L'AGÈNCIA
Per tercer any consecutiu, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya tindrà pavelló propi en l'estand C-21 de l'Hall 2.1: un espai de 270 metres quadrats que allotjarà 19 empreses i una entitat catalanes, que podran presentar els seus productes, serveis i desenvolupaments tecnològics.
Estaran les empreses i entitats ASCICAT, Ciberia, Concenter.io, ConnectaSec, Cybercrow Systems, Cydoo, Delta Cybersecurity, ESED - Cyber Security & IT Solutions, ICDQ Group, IEAISA, ItechGrup by Plexus, Oficina Semat Data, Scud Cybersecurity, Secrets Vault, SEGURdades, Seven Sector, Synergial Cybersecurity, Tranxfer, TutumSec i Zynap.
També hi haurà una experiència immersiva que permetrà als visitants "viure de primera mà" la suplantació d'identitat a través d'Intel·ligència Artificial (IA), una de les amenaces emergents més preocupants de l'era digital.
NOUS ESPAIS
Entre les novetats d'aquesta edició destaca el Networking Hub, un espai per a la connexió entre empreses o organitzacions, i, a més, el 3 de novembre al matí, el congrés acollirà un esdeveniment paral·lel, coordinat per l'Agència de Ciberseguretat, per abordar els reptes que planteja la computació quàntica per a la seguretat digital.
Aquest mateix dia, se celebrarà la taula rodona 'Defending Europe in 2026: National Cybersecurity Strategies, Collaboration & Emerging Threats', que reunirà als màxims responsables de les agències de ciberseguridad de Catalunya, Flandes, Polònia i Romania per debatre sobre l'evolució de les amenaces a Europa, la implementació de NIS2 i DAURA, la col·laboració públic-privada, el paper de la IA, el talent i la cooperació transfronterera.
A la tarda, tindrà lloc la jornada anual de la comunitat de ciberseguridad de la Digital Catalonia Alliance (DCA), amb presentacions d'empreses de la comunitat, una xerrada pràctica sobre com s'executa un ciberatac i una taula rodona amb experts que tractaran els reptes de confiança en un entorn on la tecnologia, per sí sola, no és suficient.
El 4 de novembre se celebraran els CISO Global Leadership Awards, uns guardons que reconeixen a les persones, organitzacions i innovacions que contribueixen a reforçar la ciberseguretat a Europa i a tot el món.