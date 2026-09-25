El Barcelona Cybersecurity Congress 2026 abordarà l'impacte de la IA en ciberseguretat

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El Barcelona Cybersecurity Congress (BCC) abordarà l'impacte de la IA en l'activitat industrial i la ciberseguretat en la seva setena edició, que se celebrarà del 3 al 5 de novembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, informa l'entitat firal en un comunicat aquest divendres.
Amb el lema 'Connectant l'ecosistema europeu de la ciberseguretat', el congrés aplegarà més de 150 ponents d'arreu del món en un programa de ponències que té l'objectiu de "compartir coneixement, promoure aliances i impulsar la col·laboració entre institucions públiques, centres de recerca i empreses" i frenar així l'increment dels ciberatacs.
El programa s'estructurarà en tres eixos, que són la ciberseguretat com a negoci estratègic per a les empreses i la reputació, la IA, identitat i confiança en l'entorn digital i la resiliència sistèmica, ciberfísica i de la cadena de subministrament.
Entre els conferenciants confirmats, Fira de Barcelona ha destacat la 'head of security' d'Ericsson, Connie McIntosh, el cofundador i 'chief AI safety officer' de l'empresa de seguretat d'IA Knostic, Sounil Yu, i el director general adjunt del Centre Nacional de Ciberseguretat de Finlàndia, Pekka Jokinen.
També el sotsdirector de l'equip de resposta a incidents de l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (INCIBE), Marcos Gómez, el divulgador Chris Hosking, o el coordinador del Centre Nacional de Ciberseguretat de Portugal, Lino Santos.