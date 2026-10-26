Barcelona Comerç tem que noves protestes s'estenguin a altres eixos comercials de la ciutat

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El nou president de Barcelona Comerç, Jordi Arias, ha afirmat que cap comerç dels 24 eixos comercials associats va patir danys pels aldarulls d'aquest dissabte al centre de la ciutat, però si que temen que noves protestes puguin afectar eixos com ara Sants, Creu Coberta, Sant Antoni i Sagrada Família.
Ho ha explicat aquest dilluns en declaracions a Europa Press, en les quals ha dit que el dissabte "a Sagrada Família es van cremar uns contenidors durant la celebració del mercat de tardor, però els Bombers van apagar el foc ràpidament i la festa va continuar sense problema".
Arias ha condemnat els actes vandàlics; ha demanat prendre mesures sobre aquest tema, i ha expressat preocupació davant possibles noves convocatòries de protesta.