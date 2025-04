Barcelona Bridal Fashion Week lliura els seus premis de moda nupcial internacional

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) va lliurar aquest dissabte a la nit els seus premis de moda nupcial internacional: van destacar Isabel Sanchis (millor vestit de núvia), Lorena Formoso (millor col·lecció nupcial), Ines di Santo (millor col·lecció xarxa 'carpet') i Stella McCartney, que va rebre un reconeixement honorífic a la seva trajectòria.

La gala dels III Barcelona Bridal & Fashion Awards va ser presentada pel dissenyador i presentador televisiu Randy Fenoli davant de més de 500 convidats, informa Fira de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

Hi van assistir representants de marques consolidades, noves promeses de la moda nupcial, dissenyadors, compradors convidats a la fira, influencers i mitjans especialitzats d'arreu del món.

La directora de BBFW, Albasarí Caro, va destacar al principi de la gala que aquests premis celebren "la creativitat, la innovació i el talent dels que defineixen el rumb" de la moda nupcial a nivell internacional, i va agrair la implicació de Fira de Barcelona, Generalitat, empreses i professionals del sector bridal.

PREMIS

El jurat internacional de 22 experts del món de la moda va triar guanyadors en sis categories: millor vestit de núvia per a Isabel Sanchis (València), millor col·lecció nupcial per a Lorena Formoso (Madrid), millor col·lecció xarxa 'carpet' per Ines di Santo, millor campanya d'imatge per a Stephane Rolland, impacte en la indústria per Giambattista Valli, i 'wedding planner' destí per a Bianco Bouquet (Itàlia).

Els sis premis honorífics van ser marca Barcelona per a Teresa Helbig, trajectòria professional per a Stella McCartney, soci estratègic per a Justin Alexander, marca històrica BBFW per a Cymbeline, disseny d'stand per a Elly Haute Couture i premi del públic per a Raquel López.

Tots van rebre una exclusiva obra artesana de Laura Carmona i Carol Pascual de Cual Estudio de València.