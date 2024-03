La Barcelona Bridal Fashion Week comptarà amb 37 dissenyadors

Se celebra entre el 17 i el 20 d'abril al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona



BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

L'edició 2024 de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) comptarà amb la presència de 37 dissenyadors, fet que la ratifica "com el principal escenari mundial per a la presentació de les darreres creacions en moda nupcial de la pròxima temporada", ha explicat Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.

La trobada se celebra entre el 17 i el 20 d'abril al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i està organitzada per la institució firal amb el suport de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat.

Està previst que en les diferents presentacions s'exhibeixin uns 900 dissenys de les línies de moda nupcial femenina i masculina, vestits de cerimònia, coctel i 'evening wear'.

En l'edició d'enguany hi participaran per primera vegada marques com Allure Bridal i Caroline Castigliano, l'alemanya Sima Couture, la japonesa Serina i l'espanyola Alicia Rueda.

D'altra banda, la Barcelona Bridal Night --que es farà el 17 d'abril a la Llotja de Mar-- comptarà amb la presentació de la tercera 'Love Collection' del dissenyador d'alta costura i 'ready-to-wear' Giambattista Valli.