Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) tindrà 436 'compradors estratègics' britànics (+24%)

Acció de la Generalitat treballa a Londres, Seül i Singapur per atreure el sector nupcial



BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

L'edició d'aquest any de la fira nupcial Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), que se celebrarà la setmana vinent a la Fira de Barcelona Montjuïc, comptarà amb 436 'compradors estratègics' (key buyers) britànics, un 24% més que els 352 de l'any passat.

Aquesta xifra situa el mercat britànic com la segona font de compradors estrangers en l'esdeveniment, per darrere d'Itàlia, informa la Conselleria d'Empresa i Treball aquest diumenge en un comunicat.

Els compradors britànics en la passada edició van fer comandes de vestits per valor de més de 4 milions d'euros, segons xifres de la Fira, i catalanes com Yolancris i Jesús Peiró "han projectat un desembarcament progressiu" al mercat anglosaxó amb 10 nous punts de venda a botigues britàniques.

Les Oficines Exteriors de Comerç i Inversió de la Generalitat (a través d'Acció) a Londres, Seül i Singapur "treballen per captar l'interès del sector nupcial del Regne Unit i el sud-est asiàtic" per facilitar que modistes catalanes estiguin a botigues de referència en aquests països.

Corea del Sud i Singapur no apareixen en la llista de més presència de compradors estratègics, per la qual cosa s'ha treballat per fomentar la seva participació, i aquest any comptaran amb 26 i 36 compradors respectivament.

La BBFW se celebrarà la setmana que ve al recinte de la Fira de Barcelona a Montjuïc, on es preveu la presència de 21.000 assistents i 400 marques (una quinzena de les quals catalanes) i generar un volum de negoci de més de 61 milions d'euros.