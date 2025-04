El Barcelona Beer Festival registra 15.000 assistents a la seva 13 edició

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -

La fira de cervesa Barcelona Beer Festival, celebrada de divendres 11 a diumenge 13 d'abril al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, ha registrat un total de 15.000 assistents a la seva 13 edició, on les cerveses locals han estat les més consumides d'entre les 400 marques catalanes i internacionals de cervesa artesana ofertes.

Unes 50 empreses cerveseres de països com Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Polònia, Itàlia i França, entre d'altres, han participat a l'esdeveniment, que també ha comptat amb més de 1.300 acreditats a la convenció professional del sector InnBrew: The Brewers Convention, han informat aquest diumenge els organitzadors en un comunicat.

Al costat d'una barra amb 30 tiradors, l'aposta gastronòmica del festival, el Gastro Show, ha comptat amb tapes de luxe proposades per restauradors de quilòmetre zero, a més d'activitats i 'showcookings' a càrrec del 'beer sommelier' Edgar Rodríguez, del Racó d'en Cesc; Jordi Llobretol, de Casa Güell; Albert Señor, del restaurant Quirat, i Juan Fernández, del Malte, entre altres.

El festival també ha lliurat els seus premis a les millors i més innovadores cerveses artesanes de qualsevol origen i que s'han pogut provar durant l'esdeveniment.

Entre els premis destaquen el 'Cervesera de l'any' per a la peruana 7 Vides; el 'Cervesera Rookie de l'any', que va guanyar la francesa La Spontanerie; i la 'Innovació Molina For Brewers', per Beer Nostrum, que treballa amb ostres del Delta de l'Ebre i que madura la cervesa sota el mar; mentre que el premi de sostenibilitat 'Brewing Hope for a Better Future' se'l va emportar la Cervesa Dougall's.