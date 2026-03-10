Barcelona assegura que l'anul·lació de taxes a busos turístics no té conseqüència pràctica

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona assegura que el fet que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi anul·lat l'ordenança fiscal municipal que regula la taxa per tramitació del permís diari d'ús de la Zona Bus i de la plataforma logística del Park Güell, i també la taxa per la tramitació de la reserva prèvia dels entorns singulars, "no té cap conseqüència pràctica".
Així ho asseguren fonts del consistori a Europa Press, que expliquen que la sentència afecta les ordenances fiscals del 2025, mentre que les del 2026 recullen la documentació justificativa necessària i han estat avalades pel Consell Tributari.
Va ser la manca d'aquesta documentació que va motivar una proposta de millora d'aquest òrgan en les ordenances fiscals del 2025, "unes millores que han estat degudament recollides en les del 2026", afegeixen les mateixes fonts, per la qual cosa afirmen que la decisió del tribunal no té incidència pràctica a la Zona Bus 4.0, que ha entrat en funcionament, juntament amb les taxes, el 2026.