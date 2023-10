Barcelona amplia la prova pilot contra la solitud no desitjada a quatre barris més

Més de 70.000 persones se senten soles sovint o molt sovint a la ciutat, segons l'enquesta Òmnibus



BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat als barris de Verdum, el Carmel, Prosperitat i Can Baró les accions contra la solitud no desitjada dins de la prova pilot que ja ha impulsat als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona.

És una iniciativa del Pla de Barris, que ja ha permès rescatar de l'aïllament a un total de 25 persones, i s'emmarca en l'Estratègia municipal contra la solitud 2020-2030, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest diumenge.

Segons les dades de l'enquesta municipal Òmnibus 2022, més de 70.000 persones se senten soles sovint o molt sovint a Barcelona; unes 125.000 senten que els falta companyia; unes 60.000 se senten aïllades i més de 60.000 se senten exclosos del seu entorn més proper.

ACCIONS

La iniciativa contempla la creació d'una taula comunitària interdisciplinària i interdepartamental formada per agents que poden intervenir en aquesta lluita i que formen part dels serveis públics.

Aquests agents són serveis socials; centres d'atenció primària; casals de persones majors; residències i centres de dia; biblioteques, casals i centres cívics dels barris; l'Agència de Salut Pública de Barcelona; els districtes i els veïns.

Aquesta taula comunitària es complementarà amb la figura d'una persona tècnica per cada barri, que serà l'encarregada d'impulsar les diferents accions i activitats concretes amb les persones grans amb les quals es treballarà.

Abans, no obstant això, es realitzarà un diagnòstic en cadascun dels barris per detectar les necessitats i elaborar un programa d'accions concretes i adaptades a aquestes necessitats, així com als interessos i les demandes del grup de persones que atendrà.